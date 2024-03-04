Не мог глотать: из горла мужчины достали экзотическое морское существо

Пациент одной из больниц Сингапура обратился к медикам с жалобами на затрудненное глотание. 55-летний мужчина, имя которого не разглашается, рассказал, что съел блюдо, в состав которого входили различные экзотические ингредиенты и морепродукты. После этого его начало тошнить. Позже врачи из госпиталя Тан Ток Сенг установили, в чем именно заключается проблема, пишет издание Mirror.

Компьютерная томография обнаружила гиперплотную массу на расстоянии 5 см от пищеводно-желудочного соединения у пациента. Как выяснилось, там застрял осьминог.

«Пищевая закупорка - одна из самых распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся. В 80–90% случаев она проходит сама собой. Эндоскопическое лечение требуется в 10–20% ситуаций, а хирургическое вмешательство - менее чем в 1% случаев», - объясняют медики.

Первая попытка достать осьминога из горла пациента не увенчалась успехом. Поэтому пришлось осторожно ввести в желудок эндоскоп, чтобы схватить животное пинцетом за голову и вытащить. Процедура прошла успешно, пациент быстро оправился и его выписали уже через два дня.