Туристов призвали прекратить «лапать бюст» популярной статуи

Городской совет столицы Ирландии Дублина рассматривает меры по защите статуи Молли Мэлоун в центре города из-за того что туристы буквально затерли до блеска ее грудь.

Как пишет The Telegraph, туристы традиционно прикасаются на удачу к культовому памятнику, изображающему вымышленную уличную торговку. Однако недовольные местные жители запустили кампанию по прекращению этой «неуважительной» и «женоненавистнической» практики.

«Большинство людей трогают ее грудь на удачу, это женоненавистническая традиция. Очень много людей шумят вокруг нее, целуют ее в щеку, целуют ее грудь, это все неуместно. Это низводит ее до насмешек и не дает ей статуса национального достояния», - заявила инициатор компании, 22-летняя студентка Тилли Крипвелл, которая регулярно играет музыку возле памятника.

В свою очередь власти Дублина пообещали рассмотреть способы защиты статуи - от просвещения до возведения ограждений вокруг нее или даже переноса памятника на другое место. Там заявили, что от постоянных прикосновений памятник портится, а на его реставрацию понадобятся деньги из бюджета города.

Девушка по имени Молли Малоун является героиней популярной ирландской песни Molly Malone, также известной как Cockles and Mussels и In Dublin’s fair city.

Песня впервые была опубликована в 1870-1880 годах, а со временем стала неофициальный гимном ирландской столицы. Нынче ее активно используют фанаты футбольных и регбийных команд, также она звучала в культовом фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин».