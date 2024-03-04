Многие туристы верят, что если они потрогают грудь статуи Молли Мэлоун, их ждет семь лет счастья, пишет Unian.
Туристов призвали прекратить «лапать бюст» популярной статуи
Городской совет столицы Ирландии Дублина рассматривает меры по защите статуи Молли Мэлоун в центре города из-за того что туристы буквально затерли до блеска ее грудь.
Как пишет The Telegraph, туристы традиционно прикасаются на удачу к культовому памятнику, изображающему вымышленную уличную торговку. Однако недовольные местные жители запустили кампанию по прекращению этой «неуважительной» и «женоненавистнической» практики.
«Большинство людей трогают ее грудь на удачу, это женоненавистническая традиция. Очень много людей шумят вокруг нее, целуют ее в щеку, целуют ее грудь, это все неуместно. Это низводит ее до насмешек и не дает ей статуса национального достояния», - заявила инициатор компании, 22-летняя студентка Тилли Крипвелл, которая регулярно играет музыку возле памятника.
В свою очередь власти Дублина пообещали рассмотреть способы защиты статуи - от просвещения до возведения ограждений вокруг нее или даже переноса памятника на другое место. Там заявили, что от постоянных прикосновений памятник портится, а на его реставрацию понадобятся деньги из бюджета города.
Девушка по имени Молли Малоун является героиней популярной ирландской песни Molly Malone, также известной как Cockles and Mussels и In Dublin’s fair city.
Песня впервые была опубликована в 1870-1880 годах, а со временем стала неофициальный гимном ирландской столицы. Нынче ее активно используют фанаты футбольных и регбийных команд, также она звучала в культовом фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин».