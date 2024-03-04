«Убирайся отсюда»: ресторан отказал влиятельной персоне, которая требовала бесплатную еду

В Великобритании журналистка попытала счастья с популярным рестораном, попросив бесплатную еду, но получила отказ. В заведении дали четко понять, что независимо от того, каким бы ты ни был влиятельным человеком, тебе все равно придется оплачивать счет. Об этом пишет The Mirror.

Манчестерский ресторан Lucky Ramen and Sushi поделился скриншотом гневного сообщения от одной из влиятельных персон, которая заявила, что заслуживает бесплатного питания благодаря своей карьере.

Сотрудники ресторана не назвали имя разгневанной женщины, но поделились ее сообщением. На ее вопрос, не будут ли они рады предоставить бесплатный бранч для нее и ее бойфренда в обмен на хвалебный пост в социальных сетях на ее странице, она получила ответ, что все платят по счетам.

Работники ресторана в Анкоутсе, Манчестер (Англия), осудили «суперзвезду с синей галочкой» за попытку получить бесплатный обед. В ответ на их шутливый ответ разгневанная женщина написала им сообщение в соцсетях.

«Мы ходим, куда хотим, едим, что хотим, и, наконец, все это бесплатно! Кто теперь смеется?» - пишет британка.

В Lucky Ramen and Sushi не назвали имя женщины, но показали сообщение разгневанной женщины.

«Лично я считаю, что вы просто не в себе. Как вы смеете так нас разоблачать? То есть вы считаете, что такие люди, как мы, не заслуживают есть бесплатно? На всякий случай, если вы не поняли, мы делаем все возможное, чтобы помочь и продвинуть вас бесплатно! Мы не ждем многого, просто бесплатной еды, чтобы компенсировать наше время, труд, усилия и положительную энергию, которую мы вам даем. Тот факт, что вы хотите выставить нас такими авторитетами, мы не собираемся приходить в ближайшее время, чтобы поддержать вас. Ваша еда выглядит хорошо, и мы слышали, что здесь отличная атмосфера, поэтому мы хотели помочь. Но от вашего высокомерия меня тошнит. Хаха, очень смешно, вы пару раз похихикали, но это мы теперь смеемся», - написала она.

Не приняв это близко к сердцу, персонал ресторана отметил в подписи, что реакция влиятельного лица была «переломным моментом» и заслуживает «бурных аплодисментов». После этого они жестоко дали понять, что в ресторан не пустят журналистку и ее бойфренда.

Людям понравился такой жестокий ответ ресторана, и многие пошутили о дерзости желающих получить бесплатную еду.

«Привет, хотел узнать, могу ли я зайти к вам на бесплатный обед. Взамен я буду есть вашу еду», «Убирайся отсюда», - писали они.