«Очень горько от бессилия»: Максим Галкин на украинском языке осудил удар по многоэтажке в Одессе, где погибли дети

«Одесса – это мое детство. В Одессе я в школе учил с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это тоже мое одесское детство. Но меня, наверное, можно упрекнуть, что я не скорблю публично по всем погибшим детям в мире. Но каждый удар по Одессе попадает в сердце. Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд божий еще никто не отменял», – написал он.