Российский шоумен Максим Галкин, который вместе с семьей проживает в Израиле, в Instagram отреагировал на гибель украинских детей в результате удара дрона по многоэтажке в Одессе, пишет Гордон.
«Очень горько от бессилия»: Максим Галкин на украинском языке осудил удар по многоэтажке в Одессе, где погибли дети
Свой пост артист написал на украинском языке, проиллюстрировав его снимком погибших во время атаки матери и ее четырехмесячного сына Тимофея.
«Одесса – это мое детство. В Одессе я в школе учил с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это тоже мое одесское детство. Но меня, наверное, можно упрекнуть, что я не скорблю публично по всем погибшим детям в мире. Но каждый удар по Одессе попадает в сердце. Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд божий еще никто не отменял», – написал он.
Удары дронами по Одессе Россия нанесла ночью 2 марта. В результате удара частично разрушен девятиэтажный дом. На месте взрыва вечером 3 марта завершились поисково-спасательные работы.
По последним данным, в результате удара погибли 12 человек, среди них – пятеро детей. Самому младшему погибшему – Тимофею – было всего четыре месяца. Среди других погибших детей – трехлетний Марк, 10-летний Сергей, восьмилетняя Злата и семимесячная Лиза.
В Одессе противовоздушная оборона сбила семь из восьми дронов, всего в Украине за ночь 2 марта уничтожили 14 из 17 российских ударных беспилотников.