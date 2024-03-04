Известный эстонский режиссер о расставании с женой: «Перестраиваться в моем возрасте довольно сложно»

В понедельник утром Арбо Таммиксаар стал гостем утренней программы на станции Retro FM. Помимо серии передач об индонезийских путешествиях, в эфире также обсуждалось расставание с Туули Роосма. «Мы не рассорились в буквальном смысле - честно говоря, Туули просто устала от меня. В том смысле, что я был безнадежным парнем, а как долго можно держать такого человека рядом с собой», - сказал Арбо в радиоэфире, пишет Elu24.