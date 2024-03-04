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Известный эстонский режиссер о расставании с женой: «Перестраиваться в моем возрасте довольно сложно»

Limon.ee
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Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В понедельник утром Арбо Таммиксаар стал гостем утренней программы на станции Retro FM. Помимо серии передач об индонезийских путешествиях, в эфире также обсуждалось расставание с Туули Роосма. «Мы не рассорились в буквальном смысле - честно говоря, Туули просто устала от меня. В том смысле, что я был безнадежным парнем, а как долго можно держать такого человека рядом с собой», - сказал Арбо в радиоэфире, пишет Elu24.

Шоу о путешествиях по Индонезии Туули Роосма, Арбо Таммиксаара и их сыновей-подростков Андреса и Кристьяна только что начало выходить на Kanal 2. 

Несмотря на то что Туули и Арбо больше не пара, они решили сделать совместное семейное шоу о путешествиях. «Мы - самый большой вызов друг для друга», - признался Арбо в видеоинтервью Elu24.

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