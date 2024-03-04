Самая известная эстонская супермодель Кармен Касс продемонстрировала на Неделе моды в Париже, что она по-прежнему находится в отличной форме. Прическа, обрамляющая ее лицо, также привлекла внимание, пишет Elu24.
Эстонская супермодель Кармен Касс удивила новым образом на Неделе моды в Париже
Десятый юбилейный показ бренда Vetements прошел на Неделе моды в Париже, а на сцене появилась самая известная модель Эстонии Кармен Касс. В осенней коллекции Vetements были представлены яркие костюмы, эпатажные пальто, а также драматичный повседневный стиль.
45-летняя Кармен опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию, сделанную за кулисами, на которой она позирует с креативным директором бренда Гурамом Гвасалией.
Кармен Касс совершила эффектное возвращение в мир моды в 2023 году, когда появилась в рекламной кампании всемирно известного дизайнера и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм.