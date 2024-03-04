Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Великобританию дала эксклюзивное интервью британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану. Об этом он сообщил 3 марта в Instagram, разместив совместное фото с Зеленской, пишет Gordon.
ФОТО ⟩ Первая леди Украины дала интервью британскому журналисту: о любви и своем браке с Зеленским
По словам Моргана, супруга украинского президента Владимира Зеленского обсудила с ним многие темы, в том числе и личные.
«Первая леди Украины Елена Зеленская дала одно интервью во время поездки в Британию на прошлой неделе – и это мне! Наш увлекательный 50-минутный разговор о войне, любви, браке, России, бывшем американском президенте Дональде Трампе, королевской семье, ее послании президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину и ее страстных мольбах к политикам США», – анонсировал разговор Морган.
Он отметил, что запись будет доступна к просмотру 4 марта на его канале в YouTube.