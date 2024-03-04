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ФОТО ⟩ Первая леди Украины дала интервью британскому журналисту: о любви и своем браке с Зеленским

Limon.ee
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Елена Зеленская.
Елена Зеленская. Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Великобританию дала эксклюзивное интервью британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану. Об этом он сообщил 3 марта в Instagram, разместив совместное фото с Зеленской, пишет Gordon.

По словам Моргана, супруга украинского президента Владимира Зеленского обсудила с ним многие темы, в том числе и личные.

«Первая леди Украины Елена Зеленская дала одно интервью во время поездки в Британию на прошлой неделе – и это мне! Наш увлекательный 50-минутный разговор о войне, любви, браке, России, бывшем американском президенте Дональде Трампе, королевской семье, ее послании президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину и ее страстных мольбах к политикам США», – анонсировал разговор Морган.

Он отметил, что запись будет доступна к просмотру 4 марта на его канале в YouTube.

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