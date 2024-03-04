Победивший лейкоз Олег Тиньков впервые станет дедушкой

30-летняя Дарья Тинькова опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она позирует в леопардовом бикини и черной замшевой шляпе. Девушка находится у бассейна и гладит живот. «Скоро нас станет трое», - гласит подпись под снимком.

Для Дарьи этот ребенок будет первым - а для Олега Тинькова это первый внук. В социальных сетях принялись поздравлять предпринимателя, отметив, что скоро исполнится его заветная мечта.

В 2020-м году бизнесмен рассказал о лейкемии - рак крови был диагностирован у него на второй стадии, поэтому потребовалось серьезное лечение и вмешательство высококлассных специалистов. Ему нашли донора костного мозга - это и стало спасением. После операции у него началась ремиссия. Но он продолжает наблюдаться у врачей.

Еще во время прохождения курса лечения Тиньков заявил, что поможет фонду борьбы с лейкемией. По планам он хотел вложить в него несколько миллионов долларов - на эти деньги сотрудники приобрели медицинское оборудование, обучили медсестер и провли важные исследования. Но после того, как Минюст признал его иноагентом, бизнесмен закрыл фонд семьи Тиньковых и вышел из попечительского состава фонда борьбы с лейкемией.

Олега Тинькова называют одним из самых известных предпринимателей в стране. В 90-х он создал сеть магазинов техники, затем стал заниматься пельменями, а после основал пивоваренную компанию. В середине 2000-х благодаря западным партнерам бизнесмен создал первый в России онлайн-банк, который затем продал Владимиру Потанину.