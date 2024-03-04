Парень полтора года живет в поездах: за этим стоит неожиданная причина

17-летний Лассе Штолли из немецкого города Шлезвиг-Гольштейн решил покинуть родительский дом, а чтобы не платить за дорогую аренду квартиры, поселился в поездах Deutsche Bahn. Сейчас подросток-программист непрерывно путешествует по Германии и спит в ночных экспрессах. О его истории написало издание Business Insider.

Такое неожиданное решение Лассе принял в 16 лет после окончания школы: летом 2022 года он купил безлимитный годовой проездной и отправился в приключение, чтобы увидеть мир и ежедневно узнавать что-то новое.

Поезд стал домом

«Мой дом - это поезд. Днем работаю программистом, сидя в кресле первого класса, а ночью сплю в спальных вагонах. Таким образом исследую Германию: еду на север к морю или в Альпы на пешие прогулки. Если хочется шума и суеты большого города, то сажусь на экспрессы в Берлин или Мюнхен», - рассказывает Лассе и добавляет, что его любимый маршрут пролегает через долину Среднего Рейна между Майнцем и Бонном - там на скорости 100-150 км/ч поезд проезжает мимо реки и живописных виноградников.

За полтора года кочевой жизни немец преодолел более 500 тысяч километров. Он завтракает в залах ожидания, а душ принимает в общественных бассейнах или развлекательных центрах.

«Каждый вечер я должен убедиться, что успеваю на ночной поезд. Иногда приходится очень быстро перепланировать свой график, если рейс задерживают или отменяют», - говорит путешественник и признается, что со временем привык к постоянным переездам и научился планировать маршруты и пересадки, хотя первые месяцы действительно было нелегко.

Багаж не проблема

Также Лассе пришлось научиться путешествовать без лишних вещей и одежды.

«Поскольку пространство очень ограничено, приходится тщательно выбирать то, что вам действительно нужно: избавиться от лишнего и ограничиться самым необходимым. Главное для меня - это ноутбук и наушники, которые обеспечивают хоть какую-то приватность», - рассказывает турист.

По словам Штолли, такой необычный образ жизни обходится ему примерно в 10 тысяч евро в год. Поскольку проездной действителен еще в течение шести месяцев, он не планирует останавливаться в ближайшее время.