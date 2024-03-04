«Они закроют мою карьеру и мне хана»: Милош Бикович рассказал об угрозах

А вот для премьерного показа фильма в Санкт-Петербурге нашел время. На красной дорожке артист появился в новом имидже – теперь у него осветленные локоны и усы. Возможно, в таком образе Милош мог появиться в проекте HBO «Белый лотос». Но после громкого скандала Биковичу нашли замену.

Серб не сильно расстроился, ведь в России у него много разных предложений. Порой, он не может угодить всем режиссерам из-за загруженного графика. Но съемочной группе картины «Любовь со второго взгляда» отказать не смог.

«Они говорили, что закроют мою карьеру и что мне хана. Я ответил, что у меня нет свободных дат – они предложили сдвинуться. Я сказал, что не могу приехать. На это услышал: "Мы будем снимать там, где ты". В итоге пришлось сняться», – цитирует Милоша «СтарХит». «мою карьеру и что мне хана»