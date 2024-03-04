В начале года Милош Бикович впервые стал отцом. С тех пор сербский актер редко появлялся на публике, не пришел даже на премьеру фильма «Любовь со второго взгляда», которая на днях состоялась в Москве, пишет Womanhit.
«Они закроют мою карьеру и мне хана»: Милош Бикович рассказал об угрозах
А вот для премьерного показа фильма в Санкт-Петербурге нашел время. На красной дорожке артист появился в новом имидже – теперь у него осветленные локоны и усы. Возможно, в таком образе Милош мог появиться в проекте HBO «Белый лотос». Но после громкого скандала Биковичу нашли замену.
Серб не сильно расстроился, ведь в России у него много разных предложений. Порой, он не может угодить всем режиссерам из-за загруженного графика. Но съемочной группе картины «Любовь со второго взгляда» отказать не смог.
«Они говорили, что закроют мою карьеру и что мне хана. Я ответил, что у меня нет свободных дат – они предложили сдвинуться. Я сказал, что не могу приехать. На это услышал: "Мы будем снимать там, где ты". В итоге пришлось сняться», – цитирует Милоша «СтарХит». «мою карьеру и что мне хана»