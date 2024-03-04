ФОТО ⟩ Жители Ида-Вирумаа восхищались северным сиянием из окон многоквартирных домов

«Сколько лет здесь живу, впервые вижу такое. Да, в Ида-Вирумаа время от времени можно увидеть северное сияние, но обычно для этого надо уезжать за город, подальше от городского освещения», – написала нам жительница Кохтла-Ярве, которая воскресным вечером любовалась северным сиянием из окна пятиэтажки.