В воскресенье вечером огни северного сияния можно было увидеть в разных уголках Эстонии. Природное явление было столь ярким, что им могли наслаждаться даже городские жители, не выходя из своих квартир.
ФОТО ⟩ Жители Ида-Вирумаа восхищались северным сиянием из окон многоквартирных домов
«Сколько лет здесь живу, впервые вижу такое. Да, в Ида-Вирумаа время от времени можно увидеть северное сияние, но обычно для этого надо уезжать за город, подальше от городского освещения», – написала нам жительница Кохтла-Ярве, которая воскресным вечером любовалась северным сиянием из окна пятиэтажки.
Жительница Кохтла-Ярве, которая поделилась с нами снимками, даже выразила огорчение, что в этот вечер у нее не было возможности поехать любоваться этой красотой в Тойла на берег моря. Говорят, там огни северного сияния играли еще ярче.