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ФОТО ⟩ Жители Ида-Вирумаа восхищались северным сиянием из окон многоквартирных домов

Limon.ee
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Фото: фото читателя

В воскресенье вечером огни северного сияния можно было увидеть в разных уголках Эстонии. Природное явление было столь ярким, что им могли наслаждаться даже городские жители, не выходя из своих квартир.

«Сколько лет здесь живу, впервые вижу такое. Да, в Ида-Вирумаа время от времени можно увидеть северное сияние, но обычно для этого надо уезжать за город, подальше от городского освещения», – написала нам жительница Кохтла-Ярве, которая воскресным вечером любовалась северным сиянием из окна пятиэтажки.

Жительница Кохтла-Ярве, которая поделилась с нами снимками, даже выразила огорчение, что в этот вечер у нее не было возможности поехать любоваться этой красотой в Тойла на берег моря. Говорят, там огни северного сияния играли еще ярче.

Фото: фото читателя
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