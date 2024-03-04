Олимпийский чемпион Эрки Ноол недавно дал интервью, которое вызвало большой резонанс в социальных сетях. Заявления Ноола привлекли внимание многих, в том числе Танеля Кийка, который отметил: «К сожалению, это не первый раз, когда он высмеивает проблемы психического здоровья и специалистов этой сферы ».
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Новые высказывания Эрки Ноола вызвали бурные обсуждения в социальных сетях
Olümpiavõitja Erki Nool vestles hiljaaegu Õhtulehega ning väljaanne avaldas sportlase suure intervjuu veebis 2. märtsi hommikul. Intervjuus rääkis Nool eelkõige laste tervisest.
Nool peatus ka vaimse tervise teemadel: «Mina isiklikult olen siiralt vastu, et me tahame igasse kooli koolipsühholoogi.»