Пн, 4.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Новые высказывания Эрки Ноола вызвали бурные обсуждения в социальных сетях

Геттер Трумси
Copy
Эрки Ноол
Эрки Ноол Фото: Konstantin Sednev

Олимпийский чемпион Эрки Ноол недавно дал интервью, которое вызвало большой резонанс в социальных сетях. Заявления Ноола привлекли внимание многих, в том числе Танеля Кийка, который отметил: «К сожалению, это не первый раз, когда он высмеивает проблемы психического здоровья и специалистов этой сферы ».

Olümpiavõitja Erki Nool vestles hiljaaegu Õhtulehega ning väljaanne avaldas sportlase suure intervjuu veebis 2. märtsi hommikul. Intervjuus rääkis Nool eelkõige laste tervisest.

Nool peatus ka vaimse tervise teemadel: «Mina isiklikult olen siiralt vastu, et me tahame igasse kooli koolipsühholoogi.»

Viimane ja sellega seotud väljaütlemised, mis Nool Õhtulehe intervjuus tegi, on ühismeedias pälvinud ohtralt vastukaja. Eeskätt negatiivset.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх