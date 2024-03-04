Новые высказывания Эрки Ноола вызвали бурные обсуждения в социальных сетях

Олимпийский чемпион Эрки Ноол недавно дал интервью, которое вызвало большой резонанс в социальных сетях. Заявления Ноола привлекли внимание многих, в том числе Танеля Кийка, который отметил: «К сожалению, это не первый раз, когда он высмеивает проблемы психического здоровья и специалистов этой сферы ».