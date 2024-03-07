«Я так и не понял, что это было!» Житель Таллинна месяц не мог решить проблему с Bolt Drive

Аркадий (имя изменено, известно редакции) время от времени пользуется приложением Bolt Drive и арендует автомобиль для краткосрочных поездок, так как не всегда его собственный автомобиль находится под рукой.

В начале февраля Аркадию вновь понадобился автомобиль и он, не задумываясь, решил забронировать ее, но система не дала ему этого сделать. Он получил сообщение в приложении о том, что ему необходимо пройти проверку личности, а именно сфотографировать свои водительские права, а затем сделать селфи. Выполнив все условия, Аркадий получил второе сообщение о том, что пройти верификацию личности невозможно, так как система обнаружила копию его документа в другом аккаунте. Ситуация для мужчины была странной и непонятной, ведь до этого он никогда не получал подобных сообщений от Bolt.

«Утром 6 февраля я отправил сообщение в поддержку клиентов, где подробно описал свою проблему. Так же я обратил их внимание на то, что в конце января я потерял свои водительские права, но после обнаружения пропажи аннулировал и заказал новый документ», – рассказал Аркадий. В ответ на его письмо сотрудник компании сообщил, что у Аркадия есть неоплаченный счет, который числится на предыдущей учетной записи и, чтобы получить доступ к Bolt Drive, ему необходимо погасить долг.