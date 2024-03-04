ФОТО ⟩ Русскоязычные вывески в Grossi вызывают недоумение, но Языковой департамент считает, что нарушения закона нет

«Неужели возвращается советская эпоха?» - спросил один из жителей столицы в соцсети, имея в виду русскоязычные вывески в таллиннском продуктовом магазине Marja Grossi. «Вся Эстония переходит на эстонский язык, или я что-то не так понял?» - выразил он недоумение.

«Удручающе», - согласился другой комментатор.

Вывески в магазине Grossi. Фото: Erakogu

На момент публикации статьи магазин Grossi не ответил на запрос. Добавим его при первой возможности.

Ильмар Томуск, генеральный директор Языкового департамента, подтвердил, что в данном случае информация соответствует закону о языке.

«Согласно ст.16 п.1 Закона о языке, знаки, вывески, название предприятия, наружная реклама, в том числе наружная реклама в целях политической агитации, и объявления юридического лица, размещенные в общественном месте, должны быть на эстонском языке. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 вывески, таблички, фирменное наименование предприятия и наружная реклама, размещенные в общественных местах, могут сопровождаться переводом текста на иностранный язык, при этом эстонский текст должен быть приоритетным и не должен быть менее читабельным, чем текст на иностранном языке», - поясняет он.

В этом случае эстонский текст также имеет приоритет и не воспринимается как уступающий иноязычному.

«В законе не сказано, что эстонский текст должен быть более читабельным. Его не может быть видно хуже, чем текст на иностранном языке», - говорит Томуск, добавляя, что понятно, что в нынешней ситуации русскоязычная информация в общественных местах вызывает у людей беспокойство, но действующий закон о языке этого не запрещает.

Ильмар Томуск. Фото: Konstantin Sednev