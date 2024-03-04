Король Норвегии был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Старейший монарх Европы лечился от инфекции во время отпуска на этой неделе, сообщил норвежский королевский дом.

«Кардиостимулятор был имплантирован из-за низкой частоты сердечных сокращений», – говорится в кратком заявлении Королевского дома Норвегии, добавив, что процедура, проведенная в больнице Султанах Малиха, прошла успешно.

После операции 87-летний Харальд, скорее всего, будет перевезен обратно в Норвегию «в течение следующих нескольких дней», говорится в заявлении.

«Его Величество чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах, но ему все еще требуется отдых. Эта процедура сделает возвращение домой более безопасным», – заявил Бьёрн Бендз, личный врач короля, слова которого приводит королевский дворец в Осло.