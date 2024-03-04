Королю Норвегии Харальду имплантировали временный кардиостимулятор в больнице на малазийском курортном острове Лангкави, сообщает Zakon.kz.
Король Норвегии был госпитализирован из-за проблем с сердцем
Старейший монарх Европы лечился от инфекции во время отпуска на этой неделе, сообщил норвежский королевский дом.
«Кардиостимулятор был имплантирован из-за низкой частоты сердечных сокращений», – говорится в кратком заявлении Королевского дома Норвегии, добавив, что процедура, проведенная в больнице Султанах Малиха, прошла успешно.
После операции 87-летний Харальд, скорее всего, будет перевезен обратно в Норвегию «в течение следующих нескольких дней», говорится в заявлении.
«Его Величество чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах, но ему все еще требуется отдых. Эта процедура сделает возвращение домой более безопасным», – заявил Бьёрн Бендз, личный врач короля, слова которого приводит королевский дворец в Осло.