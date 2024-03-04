ВИДЕО ⟩ Яхта, солнце и музыка: Алла Пугачева показала, как встречает весну

«Круто отгуляли "Первое Воскресение Весны"! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше. Не беспокойтесь за меня!» - написала Алла Пугачева на видео.

В ролике видно, что праздник проходит на яхте под громкую музыку. На фоне видны люди, что говорит о том, что Алла Борисовна проводила время не одна.

Более 50 лет назад Примадонна придумала праздник желтых цветов - им стало первое воскресенье марта. В тот день она шла по улице и пела, раздавая желтые мимозы и тюльпаны проходящим мимо женщинам. С тех пор Пугачева празднует начало весны каждый год.

Ранее Алла Пугачева обратилась к подписчикам: «Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!»

3 марта Максим Галкин поделился в своем Instagram-аккаунте клипом на новую песню своей супруги: «Новая песня Аллы. Музыка - Константин Губин, слова - Константин Губин, Алла Пугачева».

В ролике смонтированы кадры из предыдущих видеоклипов Примадонны, а также семейные архивные фрагменты с Галкиным. За сутки видео собрало свыше 180 тысяч лайков в Instagram. Подписчики поспешили прокомментировать публикацию.

В пятницу, 1 марта, на нескольких российских музыкальных площадках внезапно появился новый альбом Аллы Пугачевой - первый за 16 лет - «P. S.». В него вошло 20 песен. Сама Примадонна после вышла на связь с поклонниками и заметила, что ничего не знала о выходе сборника. «Хороший подарок к юбилею», - сказала Алла Борисовна.