ВИДЕО ⟩ Кристина Орбакайте упала во время концерта

Стоит отметить, что поклонники до последнего сомневались, состоится ли выступление звезды, так как ходили слухи о том, что и это шоу под угрозой срыва. Тем не менее, вечером третьего марта выступление все же состоялось. На нем Орбакайте исполнила все хиты и новинки, а также легендарную композицию «Опять метель». Под конец мероприятия Кристина надела красивый серебристый балахон, который при кружении напоминал салют из снежинок. Судя по видео в соцсетях, этот наряд ее и подвел.

В какой-то момент она оступилась из-за него и упала на сцену. К этому моменту песня подходила к концу, чем и воспользовалась исполнительница: вставать она не стала, а продолжала лежать на сцене и ждать, пока к ней подойдут танцоры и поднимут ее.

Сам концерт был единственным из гастрольного графика по России, который Орбакайте удалось сохранить. Ранее концерты тура с громким названием «На бис!» были отменены во всех остальных городах – от Красноярска до Хабаровска.

Два дня назад на своей странице в Instagram певица анонсировала новую песню.

«Глаз-Алмаз, так ловко проник в мое сердечко ты. По ходу, нам с тобой очень, да! Встречаем весну с моей новой песней! Всем хорошего настроения», – подписала Орбакайте.