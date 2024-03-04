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ФОТО ⟩ «Вы – окно в мир для маленького человека»: бывший член Рийгикогу Оудекки Лооне полгода назад стала матерью

Геттер Трумси
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Oудекки Лооне.
Oудекки Лооне. Фото: Mihkel Maripuu

Оудекки Лооне, бывший член Рийгикогу, рассказала СМИ, что в сентябре прошлого года стала матерью. «Я хотела полностью посвятить себя малышу и своей семье», - сказала Лооне изданию Elu24, объясняя, почему она так долго скрывала от общественности свою новую и важную роль.

Политик Оудекки Лооне, отметившая в феврале свое 45-летие, в выходные сообщила СМИ, что полгода назад стала матерью.

1 сентября в семье Лооне родился сын, которого назвали Аурелио Ниголас. «Это очень волнительно - иметь возможность внести свой вклад в рост малыша», - написала Лооне в Facebook, где поделилась радостной новостью.

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