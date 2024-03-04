ФОТО ⟩ «Вы – окно в мир для маленького человека»: бывший член Рийгикогу Оудекки Лооне полгода назад стала матерью

Оудекки Лооне, бывший член Рийгикогу, рассказала СМИ, что в сентябре прошлого года стала матерью. «Я хотела полностью посвятить себя малышу и своей семье», - сказала Лооне изданию Elu24, объясняя, почему она так долго скрывала от общественности свою новую и важную роль.