Оудекки Лооне, бывший член Рийгикогу, рассказала СМИ, что в сентябре прошлого года стала матерью. «Я хотела полностью посвятить себя малышу и своей семье», - сказала Лооне изданию Elu24, объясняя, почему она так долго скрывала от общественности свою новую и важную роль.
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ФОТО ⟩ «Вы – окно в мир для маленького человека»: бывший член Рийгикогу Оудекки Лооне полгода назад стала матерью
Политик Оудекки Лооне, отметившая в феврале свое 45-летие, в выходные сообщила СМИ, что полгода назад стала матерью.