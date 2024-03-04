ФОТО ⟩ Выгуляла «голое» платье в Париже: Эмили Ратаковски посетила Неделю моды

Поскольку в «городе любви», очевидно, особый разлит «аромат разврата», то и Эмили решила немного прогуляться в «голом платье».

Конечно, золотистое платье-сеточка в стиле 1920-х марки Bode выглядит гораздо приличнее, чем прозрачный плащ Бьянки, но тоже достаточно взволновало поклонников, ведь под ним отлично просматривалась голая грудь.

Впрочем, Эмили нередко выбирает для светских мероприятий и фотосессий смелые образы. Недавно модель снялась на обложке британского Glamour и рассказала, как изменилось отношение к феминизму.

В частности, она вспомнила известный музыкальный клип Blurred Lines, в котором снималась топлесс. Тогда, в 20 лет, ей казалось, что решение раздеться «расширяет возможности». Теперь она поняла, что это решение было неверным — поскольку каждая женщина, пришедшая к успеху благодаря своей внешности, действительно обязана этим мужчинам, чье желание дало им такие возможности.

Также модель приняла участие в съемках рекламной кампании духов.