Китайский астролог, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee. Во вторник, 5 марта, начинается месяц Огненного Кролика. Именно он будет править до 3 апреля. Какие же изменения принесет с собой этот ушастик? Читайте прогноз астролога!
ПЕРЕМЕНЫ С 5 МАРТА ⟩ Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, на какие даты обратить внимание в начале весны
Астролог Ольга Кирну отмечает, что в этом месяце энергии будут более мягкие, так как Кролик относится к иньским животным. В целом месяц похож на предыдущий, нами по-прежнему правит огонь и дерево. А значит это творчество, креатив, развитие и деньги. Людям, кто занимается творчеством и что-то создает рекомендую время не терять и действовать, фортуна на вашей стороне.
Кролик с правителем года Драконом не в очень хороших отношениях, поэтому вероятна более сильная подозрительность в общении с людьми и возможны эмоциональные качели, споры и чрезмерное доказывание своей точки зрения. Но Кролик также относится к романтическим животным, поэтому люди будут хотеть больше понравиться, захочется больше свиданий, привлечения внимания.
«Мой вам совет, когда вы в марте заводите новые отношения, то не стоит сразу открываться собеседнику и не делитесь сокровенным с малознакомыми людьми, – говорит Ольга Кирну. – Да и знакомым тоже не следует все рассказывать, сначала доведите дело до конца, а затем делитесь. Тогда все для вас пройдет гладко. У кого в фокусе карьера – прекрасное время для выступлений, презентаций, конференций, особенно для тех, кто родился в год или день Тигра, Лошади или Собаки. Аккуратнее быть людям, рожденным в год Петуха. Март для вас месяц повышенной эмоциональности. Следите за своим здоровьем».
Благоприятные дни и дни, на которые стоит обратить свое внимание
12 марта – это самый благоприятный и позитивный день. Подходит для любых дел, где требуется хороший старт. В такой день можно начинать любую деятельность, от которой вы хотите получить благоприятный результат – начинайте бизнес проекты, подписывайте важные документы, начинайте строительство, вступайте в брак, переезжайте, начинайте лечение. Из сферы красоты – делайте процедуры за уходом лица и тела, маски, уколы красоты, татуаж. Не начинайте судебные тяжбы. Не подходит для рожденных в год Змеи.
13 марта – в этот день хорошо что-то получать – вознаграждение, признание. Подходит для просьбы о продвижение и помощи, возврата старых долгов. Такие дни подходят для начала учебы, хорошо начинать новую работу. Не подходит для похорон и начала лечения, не навещайте в эти дни больных. Не подходит для рожденных в год Лошади. 14 марта – символизирует успешные начинания. Хорош для открытия бизнеса (фирма, сайт, магазин), новоселья, приема гостей. Можно начинать новое дело или возобновлять бизнес после долгого перерыва и договариваться о сделках. Можно принимать должность, начинать учиться. Не подходит для рожденных в год Козы.
16 и 28 марта – подходит для помолвки, предложения руки и сердца (но не свадьбы), начала новой работы или вступления в должность, переговоров, посещения друзей, коммерческих сделок и операций. Можно обращаться за медицинской помощью, начинать путешествие или обучение. Хороший день для начала строительства, но нельзя закладывать фундамент или сносить старые постройки. Не подходят для рожденных в год Петуха.
17 и 29 марта – дни отлично подходят для уборки дома, очищения пространства от не нужных вещей. Подходит для публикации объявления о продаже чего-либо. Можно садиться на диету или избавляться от вредных привычек. Делать эпиляцию, пилинг, чистку и процедуры по очищению тела. Не подходит для открытия нового дела, свадьбы, путешествия, переезда в новый дом. Быть аккуратнее людям, рожденным в год Собаки.
10, 11, 15, 19, 22, 23, 27 марта и 3 апреля – не используйте для важных дел.
16, 19 марта – в эти дни не желательно навещать больных, так как есть вероятность заболеть самим.
15, 27 марта – в эти дни не благоприятно посещать врача и делать операции или уколы красоты.
25 марта – лунное затмение. День неблагоприятен для любых начинаний, возможны эмоциональные всплески настроения. Это время лучше посвятить отдыху, духовным практикам, медитациям, что поможет держать эмоции под контролем, избежать конфликтов и ошибок в принятии решений. Также избегать начинать важные дела в день перед затмением и в день после затмения. В это время рекомендуется доводить начатые дела до конца, подчищать хвосты, более тщательно проверять документы/договора, так как возможны ошибки или опечатки, более внимательно относиться к деталям, не покупать дорогостоящую технику, быть готовыми к появлению в жизни старых знакомых, относиться спокойно к задержкам.
Календарь красоты на март
Стрижка, окрашивание волос – 1, 12, 14, 21 марта.
Новая стрижка и/или прическа, новый цвет волос – 3, 16 и 28 марта.
Уход за волосами (в том числе домашний) – 4, 12, 17 и 29 марта.
Процедуры на удаление родинок и папиллом, лазерная эпиляции, депиляция, пилинги, устранение морщин любым способом, удаление зубов, удаление татуажа и татуировок, начало диеты, избавление от вредных привычек, очищение организма – 4, 17 и 29 марта.
Обертывание, скрабы, уход за лицом и телом, уколы красоты, татуаж/перманент, маникюр/педикюр – 1, 3, 12, 14, 16 и 28 марта.
Наращивание ресничек, волос – 3, 7, 12, 16, 28 и 31 марта.