ПЕРЕМЕНЫ С 5 МАРТА ⟩ Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, на какие даты обратить внимание в начале весны

Астролог Ольга Кирну отмечает, что в этом месяце энергии будут более мягкие, так как Кролик относится к иньским животным. В целом месяц похож на предыдущий, нами по-прежнему правит огонь и дерево. А значит это творчество, креатив, развитие и деньги. Людям, кто занимается творчеством и что-то создает рекомендую время не терять и действовать, фортуна на вашей стороне.

Кролик с правителем года Драконом не в очень хороших отношениях, поэтому вероятна более сильная подозрительность в общении с людьми и возможны эмоциональные качели, споры и чрезмерное доказывание своей точки зрения. Но Кролик также относится к романтическим животным, поэтому люди будут хотеть больше понравиться, захочется больше свиданий, привлечения внимания.

«Мой вам совет, когда вы в марте заводите новые отношения, то не стоит сразу открываться собеседнику и не делитесь сокровенным с малознакомыми людьми, – говорит Ольга Кирну. – Да и знакомым тоже не следует все рассказывать, сначала доведите дело до конца, а затем делитесь. Тогда все для вас пройдет гладко. У кого в фокусе карьера – прекрасное время для выступлений, презентаций, конференций, особенно для тех, кто родился в год или день Тигра, Лошади или Собаки. Аккуратнее быть людям, рожденным в год Петуха. Март для вас месяц повышенной эмоциональности. Следите за своим здоровьем».