Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта: все крайне непросто, но сильный Марс дает надежду

Лев

Ко Львам на этой неделе будут значительно чаще предъявлять какие-то требования, в том числе близкие люди - не только коллеги или незнакомцы. Не стоит проявлять агрессию в ответ на претензии и недовольство, ведь слишком агрессивным в своих ответах Львам грозят новые неурядицы. Дипломатичность может спасти представителей этого знака от тотальной войны в отношениях, а также от неурядиц на работе и в бизнесе.

Дева

Девам эта неделя принесет трудности и проблемы, особенно 8 марта. На выходных энергетика планет пойдет вверх, особенно это касается Меркурия. 9 и 10 марта - лучшие дни недели. В целом все может оставаться очень спокойным в это время, если Девы не будут совершать необдуманных поступков и постараются думать о безопасности, а также без нервов размышлять над своим будущим и прошлым. Главное - не терять веру в себя.

Весы

Для Весов сейчас все, скорее всего, будет последовательным. Работать придется больше, но и результат будет более заметным. Это неплохое время для планирования дел на будущее. Начало отпуска на этой неделе тоже будет хорошим решением. В любви эта неделя будет временем неоднозначным и довольно непонятным. Нужно просто решать все мирно, если в любви есть какие-то проблемы. Лучше не полагаться на предчувствия, следуя логике.

Скорпион