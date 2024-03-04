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ВИДЕО С ДРОНА ⟩ «Невероятное зрелище!» Жители всей страны отправились в Пярну, чтобы увидеть необычное явлениие

Крислин Метсанурм
, репортер
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Ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст провела приятные выходные в Пярну со своей семьей. На фото - маленькая дочь Луст Оливия.
Ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст провела приятные выходные в Пярну со своей семьей. На фото - маленькая дочь Луст Оливия. Фото: Katrin Lust

Воскресенье удивило жителей Эстонии приятной весенней погодой, которая привела многих на пярнуский пляж. Природа также подарила прекрасное зрелище в виде торосистого льда. «Это действительно невероятное зрелище», - в один голос говорят жители Пярну. Смотрите удивительное видео с дрона!

Конец недели удивил жителей Эстонии теплым солнечным днем - температура воздуха местами достигла почти восьми градусов по Цельсию. «Солнце уже приятно греет щечки», - рассказывает Elu24 местный житель.

На пляже Пярну зима сменяется весной вместе с великолепным торосистым льдом. Так произошло и в этом году.

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