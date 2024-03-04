ВИДЕО С ДРОНА ⟩ «Невероятное зрелище!» Жители всей страны отправились в Пярну, чтобы увидеть необычное явлениие

Ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст провела приятные выходные в Пярну со своей семьей. На фото - маленькая дочь Луст Оливия.

Воскресенье удивило жителей Эстонии приятной весенней погодой, которая привела многих на пярнуский пляж. Природа также подарила прекрасное зрелище в виде торосистого льда. «Это действительно невероятное зрелище», - в один голос говорят жители Пярну. Смотрите удивительное видео с дрона!