ВИДЕО ⟩ «Я живу на бис!» В Сети появилась новая песня Аллы Пугачевой

«Новая песня Аллы. Музыка - Константин Губин, слова - Константин Губин, Алла Пугачева», - написал артист в публикации.

В ролике смонтированы кадры из предыдущих видеоклипов Примадонны, а также семейные архивные фрагменты с Галкиным.

«Видишь крылья за спиной? Я всегда лечу на свет!

Потому что.... Потому что... Мне другой дороги нет.

Видишь крылья за спиной, я не брошусь вниз,

Потому что я живу на бис...» - поет Алла Борисовна.

За час видео собрало свыше 58 тысяч лайков в Instagram. Подписчики поспешили прокомментировать публикацию. Свой комментарий оставила и Ксения Собчак: «Прекрасная песня. Слезы на глазах».

В пятницу, 1 марта на нескольких российских музыкальных площадках внезапно появился новый альбом Аллы Пугачевой - первый за 16 лет - «P. S.». В него вошло 20 песен. Сама Примадонна после вышла на связь с поклонниками и заметила, что ничего не знала о выходе сборника. «Хороший подарок к юбилею», - сказала певица.