Популярный телеведущий, комик и шоумен Максим Галкин поделился в своем Instagram-аккаунте клипом на новую песню своей супруги Аллы Пугачевой.
ВИДЕО ⟩ «Я живу на бис!» В Сети появилась новая песня Аллы Пугачевой
«Новая песня Аллы. Музыка - Константин Губин, слова - Константин Губин, Алла Пугачева», - написал артист в публикации.
В ролике смонтированы кадры из предыдущих видеоклипов Примадонны, а также семейные архивные фрагменты с Галкиным.
«Видишь крылья за спиной? Я всегда лечу на свет!
Потому что.... Потому что... Мне другой дороги нет.
Видишь крылья за спиной, я не брошусь вниз,
Потому что я живу на бис...» - поет Алла Борисовна.
За час видео собрало свыше 58 тысяч лайков в Instagram. Подписчики поспешили прокомментировать публикацию. Свой комментарий оставила и Ксения Собчак: «Прекрасная песня. Слезы на глазах».
В пятницу, 1 марта на нескольких российских музыкальных площадках внезапно появился новый альбом Аллы Пугачевой - первый за 16 лет - «P. S.». В него вошло 20 песен. Сама Примадонна после вышла на связь с поклонниками и заметила, что ничего не знала о выходе сборника. «Хороший подарок к юбилею», - сказала певица.