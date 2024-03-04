Владелец эстонского интернет-магазина: мы никого не собирались сознательно обмануть

«Недавно я купила духи через интернет и попала в лапы мошенников. Я рассказала о случившемся подруге, к моему большому удивлению я узнала, что она тоже оказалась в такой ситуации», – рассказывает Анна редакторам. «К нашему еще большему удивлению, оказалось, что нас обеих обманул один и тот же человек».