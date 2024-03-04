В прошлом году Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (ДЗППТР) получил более двухсот жалоб на интернет-магазин Avidmera OÜ. Однако теперь владелец интернет-магазина работает под управлением новой компании. «Мы по-прежнему каждый день занимаемся погашением долгов, и надеемся, что через несколько месяцев сможем исправить испорченную репутацию и вновь открыть наш магазин». Пишет Elu24.
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Владелец эстонского интернет-магазина: мы никого не собирались сознательно обмануть
«Недавно я купила духи через интернет и попала в лапы мошенников. Я рассказала о случившемся подруге, к моему большому удивлению я узнала, что она тоже оказалась в такой ситуации», – рассказывает Анна редакторам. «К нашему еще большему удивлению, оказалось, что нас обеих обманул один и тот же человек».