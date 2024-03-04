Кресла из музея Kumu привлекли большое внимание на Неделе моды в Париже.

Передача на ETV Актуальная камера сообщает, что стулья скульптора Виллу Яанисоо отправились в Париж в начале февраля.

«Это были опытные партнеры, которые прекрасно понимали, что такое заимствование произведений искусства, транспортировка и хранение. В этом смысле это было идеальное сотрудничество», – директор Kumu Кади Полли отметила, что вся коллекция, представленная Acne Studios на Парижской неделе моды, основана на эстетике шинных кресел Villu Jaanisoo.

Один стул весит почти 450 килограммов, и понадобилось шесть человек, чтобы вынести его Kumu , сообщает Актуальная камера.

Модный дом Acne Studios, вдохновившись идеей Яанисоо, также изготовил кресла на которых могли сидеть гости. «Поскольку на эту резину здесь лазят уже почти 20 лет, она имеет специфический блеск. На этих ковриках также попытались имитировать блеск автомобильной резины, протертой от касаний», – пояснила Полли.

«Это большое и очень серьезное дело. Еще более удивительно то, что Acne Studios посвятила этому отдельный пост в социальных сетях и указала, чьи это работы, бренды такого калибра часто так не делают», – рассказала эксперт моды Алёна Ээсмаа, добавив, что скандинавский бренд Acne Studios знаком эстонцам.