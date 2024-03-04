Королева Камилла исчезнет из публичного пространства: что случилось

76-летняя британская королева Камилла после того, как мир узнал о болезни Чарльза III и операции принцессы Уэльской, вместе с принцем Уильямом взяла на себя большую часть обязанностей, проводя многочисленные встречи и мероприятия. Последние несколько недель Ее Величества были настолько насыщенными, что она решила взять перерыв, пишет Hello

Жена монарха решила взять недельную передышку и с 4 по 11 марта не запланировала ни одного публичного мероприятия. Это время она хочет провести с мужем, колторій лечится от рака. Вместо нее представлять королевскую семью будут принц Уильям, герцог и герцогиня Эдинбургские и принцесса Анна.

Королева будет присутствовать на службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве 11 марта.

На прошлой неделе королева представляла семью на поминальной службе по бывшему греческому королю Константину. Принц Уэльский тоже должен был там присутствовать, но отменил свое участие незадолго до начала, сославшись на личные дела.

Кроме того, Камилла встретилась с сотнями детей перед финалом конкурса BBC «500 слов» и приветствовала первую леди Украины Елену Зеленскую в Кларенс-Хаусе.

С 5 февраля, когда у короля подтвердили рак, Камилла держится на публике с достоинством и старается не демонстрировать лишние эмоции.

«Королева будет опорой для короля, пока он проходит лечение от рака. Она хорошо понимает эту проблему благодаря своей работе с онкологическими центрами Мэгги и она будет рядом с ним на каждом этапе пути», – отмечает журналистка Эмили Нэш.

Уже больше полутора месяца на публике не показывается и Кейт Миддлтон. Она перенесла операцию на брюшной полости и сейчас восстанавливается в семейном коттедже Аделаида. Вокруг ее болезни появилось столько слухов и спекуляций, что Кенсингтонский дворец вынужден был выпустить заявление по поводу ее здоровья.

По данным дворца, принцесса Уэльская приступит к своим королевским обязанностям не ранее конца марта.