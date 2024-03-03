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ФОТО ⟩ «Мама жениха в ужасе»: Известная турецкая актриса рискует разрывом с миллионером из-за откровенного наряда

Limon.ee
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Ханде Эрчел.
Ханде Эрчел. Фото: MIGUEL MEDINA/AFP

Поклонники долгое время думали, что после расставания с партнером по сериалу «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином, Ханде долгое время будет грустить в одиночестве. Но оказалось, что эта турчанка не из тех, кто хотя бы на время ставит крест на личной жизни после разрыва. Теперь Эрчел невеста наследника одной из самых богатых семей Турции.

Удивительно, но Ханде буквально повторяет судьбу своей героини из самого известного сериала с участием актрисы. По сюжету простая цветочника Эда встречает успешного и обеспеченного архитектора, в которого влюбляется и пытается построить с ним отношения. Однако, его семья против девушки из-за того, что она из простой семьи. Сейчас Ханде в такой же ситуации, пишет WDay.

Родители ее молодого человека, Хакана Сабанджи, одна из самых влиятельных семей в Турции. Поэтому Эрчел сейчас как может старается понравиться родственникам своего потенциального жениха. По словам инсайдеров близких к паре, Хакан уже готов сделать Ханде предложение. Ему мешает только отсутствие согласия родителей на брак с актрисой. Видимо они считают, что Ханде не подходит ему из-за ее любви к откровенным нарядам и очень горячим фотосессиям.

При этом Эрчел как будто назло родственникам Хакане в последнее время зачастила с провокационными образами. Недавно, девушка поразила всех на Парижской неделе моды. Ханде пришла на показ Balmain в платье длины мини с декольте и разрезом на животе. В этот раз Эрчел решила, что не будет следовать правилу стилистов: либо открытый верх, либо низ. Девушка сделала ставку на максимальное оголение и не прогадала.

Все-таки не зря девушку называют самой модной актрисой Турции. В этом наряде с геометричным декольте и декором из золотых пуговиц Ханде идеально вписалась в стиль французского бренда. Девушка стала одной из самых эффектных посетительниц показа. Так что Хакану однозначно стоит поторопиться с предложением.

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