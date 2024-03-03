ФОТО ⟩ «Мама жениха в ужасе»: Известная турецкая актриса рискует разрывом с миллионером из-за откровенного наряда

Удивительно, но Ханде буквально повторяет судьбу своей героини из самого известного сериала с участием актрисы. По сюжету простая цветочника Эда встречает успешного и обеспеченного архитектора, в которого влюбляется и пытается построить с ним отношения. Однако, его семья против девушки из-за того, что она из простой семьи. Сейчас Ханде в такой же ситуации, пишет WDay.

Родители ее молодого человека, Хакана Сабанджи, одна из самых влиятельных семей в Турции. Поэтому Эрчел сейчас как может старается понравиться родственникам своего потенциального жениха. По словам инсайдеров близких к паре, Хакан уже готов сделать Ханде предложение. Ему мешает только отсутствие согласия родителей на брак с актрисой. Видимо они считают, что Ханде не подходит ему из-за ее любви к откровенным нарядам и очень горячим фотосессиям.

При этом Эрчел как будто назло родственникам Хакане в последнее время зачастила с провокационными образами. Недавно, девушка поразила всех на Парижской неделе моды. Ханде пришла на показ Balmain в платье длины мини с декольте и разрезом на животе. В этот раз Эрчел решила, что не будет следовать правилу стилистов: либо открытый верх, либо низ. Девушка сделала ставку на максимальное оголение и не прогадала.

Все-таки не зря девушку называют самой модной актрисой Турции. В этом наряде с геометричным декольте и декором из золотых пуговиц Ханде идеально вписалась в стиль французского бренда. Девушка стала одной из самых эффектных посетительниц показа. Так что Хакану однозначно стоит поторопиться с предложением.