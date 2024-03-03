ФОТО И ВИДЕО ⟩ 58-летняя женщина: на сайте для взрослых создать страничку сподвигла дочь

Виктория Уинслоу называет себя «Гилф» (привлекательная бабушка) и выставляет напоказ свою фигуру в обтягивающей одежде. Она описывает себя как веселую бабушку, и ее не волнует, что об этом говорят другие. «Просто бабушка, развлекающаяся в свои золотые годы!» Виктория поддерживает себя в форме с помощью танцев и призывает своих поклонников следовать ее примеру.

«У женщин постарше было время, чтобы обрести уверенность и разобраться в себе. Они знают, кто они такие, и чувствуют себя комфортно в своем теле», - говорит она. «Пожилые женщины обладают неотразимой силой и обаянием».

Разведенная Виктория каждый день получает письма от молодых мужчин. «Женщинам говорят, что для того, чтобы быть красивой, нужно быть молодой и стройной, но я могу вас заверить, что это не так. Мужчинам нравятся мои морщинки, ямочки и растяжки».

Свою карьеру на OnlyFans Виктория начала по настоянию своей 24-летней дочери и утверждает, что среди ее подписчиков есть даже 19-летние юноши. Естественно, она наткнулась и на осуждение. «Меня называли старой и спрашивали, что думают об этом мои дети. Обычно это пишут молодые девушки, которые завидуют».