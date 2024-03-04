ГОРОСКОП НА 4 МАРТА ⟩ Тельцов ждут приятные неожиданности, а Рыбам стоит прислушаться к интуиции

Стрелец

В начале дня возможны какие-то неприятные происшествия, досадные недоразумения, но они не испортят вам настроения. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, становится все проще достичь поставленных целей. Будет возможность повидаться с людьми, по которым вы скучали. Вечер - время новых идей, смелых и необычных, но вполне реальных. Вы воплотите задуманное в жизнь, хоть и не сразу. Помните: сейчас не стоит делиться своими замыслами с теми, кто обычно критикует все новое и любые проявления оригинальности принимает в штыки.

Козерог

Несмотря на порой возникающие трудности, день в целом складывается удачно. Вам пригодятся настойчивость и умение доводить все начатые дела до конца. Именно благодаря этим качествам вы добиваетесь успеха там, где сдаются другие. Окружающие восхищаются вашими достижениями. Не удивляйтесь, если вы для многих станете примером. Вероятны интересные знакомства, встречи с людьми, у которых вы многому научитесь. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Можно делать покупки, они часто оказываются удачными.

Водолей

Неплохой день. Он подходит для того, чтобы вернуться к делам, начатым раньше, решить какие-то вопросы, прежде не дававшие вам покоя. Некоторые Водолеи найдут ответы на вопросы, над которыми много размышляли. Вероятны приятные встречи. Не исключено, что сегодня у вас появятся новые союзники и друзья. Возможны незапланированные расходы. Важно избегать легкомыслия в финансовых делах, не торопиться со сделками и покупками. Внимательно изучайте любые документы, прежде чем подписать их.

Рыбы

Благоприятный день для работы и полезных дел. Вы отлично справляетесь с решением очень разных задач, от простейших до самых сложных. Прислушивайтесь к интуиции: именно благодаря ее подсказкам вам удается быстро двигаться вперед. Возможны хорошие новости издалека. У некоторых Рыб будет шанс побывать в интересных местах. Вторая половина дня подходит для домашних дел. Они не кажутся утомительными или скучными. Вы даже к решению рутинных задач подходите творчески. Близкие во многом помогают; часто их об этом и просить не приходится.