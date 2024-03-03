МИЛОЕ ФОТО ⟩ Поздравляем! Старшая дочь эстонской певицы отметила новую главу своей жизни

Певица Ленна Куурмаа опубликовала в социальных сетях милую фотографию со своей старшей дочерью Ами, которая в субботу, 2 марта, отпраздновала свой 11-й день рождения.

Сына Лаури Мяэсепа и певицы Ленны Куурмаа, который родился в ноябре 2020 года, зовут Кусти.

В семье также подрастают дочери Ленны - Матильда и Ами от ее предыдущих отношений с Робертом Вайгла.

Мяэсеп и Куурмаа обручилась зимой 2019 года в Лапландии, а свадьба состоялась летом 2021 года.