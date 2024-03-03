«К сожалению, я все более убеждаюсь, что оно было правильным. Видя то, как существуют мои коллеги в России, у меня не было никакого варианта встроиться в этот ряд», - говорит о своем отъезде Чулпан Хаматова в интервью Елизавете Осетинской на YouTube-канале «Это Осетинская (Русские норм!)». Об этом пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Хаматова о жизни в Латвии: «Меня воспринимают как доверенное лицо президента РФ»
По словам актрисы, по тем правилам, которые сейчас в РФ, она не смогла бы существовать. Она также официально больше не имеет отношения к фонду «Подари жизнь». Напомним, что Чулпан Хаматова осудила полномасштабное вторжение России на территорию Украины и сейчас живет в Латвии, где служит в Новом Рижском театре под руководством Алвиса Херманиса.
Сыграло свою роль, что Хаматова ранее выпустила с Херманисом два спектакля, хотя она не сразу была принята в штат:
«В первые дни, когда я пришла к нему устраиваться на работу кем угодно - хотела помогать со студентами, рассказывать им, как посылать звук, - Алвис мне отказал, потому что он не понимал, что он будет со мной делать».
После Херманис подумал, провел беседу с труппой, министром культуры и пригласил Хаматову на работу в театр.
«Конечно, это политическое решение», - подчеркивает актриса, ведь в 2012 году она записывала ролик в поддержку избирательной кампании Владимира Путина.
«Огромное количество людей воспринимают меня как доверенное лицо президента Российской Федерации. Что тогда, что до сих пор. Это то, с чем я, видимо, умру», - объяснила она.
Дебютной постановкой стал спектакль Post Scriptum, с которым Чулпан была выдвинута на награду Spēlmaņu nakts («Ночь лицедеев») в номинации «Актриса года»:
«В Латвии есть Spēlmaņu nakts. Это как "Золотая маска" в России. Там есть жюри. Сначала тебя выставляют зрители, ты попадаешь в лонглист, а потом в шортлист. Это уже все говорили, что это нонсенс, что в шортлисте русская актриса».
На тот момент Хаматова еще не знала латышский, поэтому особо и не знала о скандалах вокруг ее имени. Она была уверена, что не получит никакой награды. Быть может, только если приз зрительских симпатий. На всякий случай с преподавателем она подготовила речь на латышском языке.
«Вы самоубийцы. Зачем вы это сделали? Вас же сейчас закатают, сровняют с землей. Это неслыханное решение», - вспоминает она свои слова, адресованные после церемонии членам жюри. На что ей ответили, что награды выдают исключительно за театральные заслуги, а не за политические. «С точки зрения жюри это был очень смелый поступок», - резюмирует актриса.
После на Чулпан Хаматову обрушилась волна хейта - не только со стороны России, но и в Латвии. Она подчеркивает, что про нее сочиняется множество небылиц, как, например, история с рестораном Čemodāns, откуда актрису якобы выгнали:
«Я никогда не была в этом ресторане. Я никогда в жизни себе не позволю повысить голос, орать. Тем более бить посуду. Когда писали эту заметку, я уже владела латышским языком на том уровне, чтобы самостоятельно заказать себе блюдо».
Чулпан Хаматова стала учить латышский язык сразу как приехала: «Он очень непохож на русский язык, но из-за этой близости к границам... Например, у них есть слово "настоящий" - īsts или "настоящая" - īsta, а у нас есть слово "истина"».
Актриса хотела учить латышский, чтобы понимать общество, в котором живет. Она указала, что «латышскоговорящая Латвия» и «русскоговорящая Латвия» - это два разных пузыря, которые не пересекаются.
«Я все понимаю, что я говорю, но я учу наизусть. Я всегда учу наизусть, даже на русском языке», - говорит Чулпан о спектакле «Страна глухонемых». Она заметила, что это было интересно: «Это был настоящий актерский вызов».
Интервью записано во Франции, о своем возвращении актриса говорит:
«Сейчас я возвращаюсь домой - в Латвию. Сейчас я уже спокойно об этом говорю. Как это долго продлится - я не знаю».
Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой