Вс, 3.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

ВИДЕО ⟩ Хаматова о жизни в Латвии: «Меня воспринимают как доверенное лицо президента РФ»

Limon.ee
Copy
Чулпан Хаматова.
Чулпан Хаматова. Фото: Кадр из видео

«К сожалению, я все более убеждаюсь, что оно было правильным. Видя то, как существуют мои коллеги в России, у меня не было никакого варианта встроиться в этот ряд», - говорит о своем отъезде Чулпан Хаматова в интервью Елизавете Осетинской на YouTube-канале «Это Осетинская (Русские норм!)». Об этом пишет RUS TVNET.

По словам актрисы, по тем правилам, которые сейчас в РФ, она не смогла бы существовать. Она также официально больше не имеет отношения к фонду «Подари жизнь». Напомним, что Чулпан Хаматова осудила полномасштабное вторжение России на территорию Украины и сейчас живет в Латвии, где служит в Новом Рижском театре под руководством Алвиса Херманиса

Чулпан Хаматова.
Чулпан Хаматова. Фото: Zane Bitere

Сыграло свою роль, что Хаматова ранее выпустила с Херманисом два спектакля, хотя она не сразу была принята в штат:

«В первые дни, когда я пришла к нему устраиваться на работу кем угодно - хотела помогать со студентами, рассказывать им, как посылать звук, - Алвис мне отказал, потому что он не понимал, что он будет со мной делать». 

После Херманис подумал, провел беседу с труппой, министром культуры и пригласил Хаматову на работу в театр. 

«Конечно, это политическое решение», - подчеркивает актриса, ведь в 2012 году она записывала ролик в поддержку избирательной кампании Владимира Путина

«Огромное количество людей воспринимают меня как доверенное лицо президента Российской Федерации. Что тогда, что до сих пор. Это то, с чем я, видимо, умру», - объяснила она. 

Дебютной постановкой стал спектакль Post Scriptum, с которым Чулпан была выдвинута на награду Spēlmaņu nakts («Ночь лицедеев») в номинации «Актриса года»:

«В Латвии есть Spēlmaņu nakts. Это как "Золотая маска" в России. Там есть жюри. Сначала тебя выставляют зрители, ты попадаешь в лонглист, а потом в шортлист. Это уже все говорили, что это нонсенс, что в шортлисте русская актриса».

На тот момент Хаматова еще не знала латышский, поэтому особо и не знала о скандалах вокруг ее имени. Она была уверена, что не получит никакой награды. Быть может, только если приз зрительских симпатий. На всякий случай с преподавателем она подготовила речь на латышском языке. 

«Вы самоубийцы. Зачем вы это сделали? Вас же сейчас закатают, сровняют с землей. Это неслыханное решение», - вспоминает она свои слова, адресованные после церемонии членам жюри. На что ей ответили, что награды выдают исключительно за театральные заслуги, а не за политические. «С точки зрения жюри это был очень смелый поступок», - резюмирует актриса. 

После на Чулпан Хаматову обрушилась волна хейта - не только со стороны России, но и в Латвии. Она подчеркивает, что про нее сочиняется множество небылиц, как, например, история с рестораном Čemodāns, откуда актрису якобы выгнали:

«Я никогда не была в этом ресторане. Я никогда в жизни себе не позволю повысить голос, орать. Тем более бить посуду. Когда писали эту заметку, я уже владела латышским языком на том уровне, чтобы самостоятельно заказать себе блюдо». 

Чулпан Хаматова стала учить латышский язык сразу как приехала: «Он очень непохож на русский язык, но из-за этой близости к границам... Например, у них есть слово "настоящий" - īsts или "настоящая" - īsta, а у нас есть слово "истина"». 

Актриса хотела учить латышский, чтобы понимать общество, в котором живет. Она указала, что «латышскоговорящая Латвия» и «русскоговорящая Латвия» - это два разных пузыря, которые не пересекаются.

«Я все понимаю, что я говорю, но я учу наизусть. Я всегда учу наизусть, даже на русском языке», - говорит Чулпан о спектакле «Страна глухонемых». Она заметила, что это было интересно: «Это был настоящий актерский вызов». 

Интервью записано во Франции, о своем возвращении актриса говорит:

«Сейчас я возвращаюсь домой - в Латвию. Сейчас я уже спокойно об этом говорю. Как это долго продлится - я не знаю». 

Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх