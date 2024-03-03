ВИДЕО ⟩ Хаматова о жизни в Латвии: «Меня воспринимают как доверенное лицо президента РФ»

На тот момент Хаматова еще не знала латышский, поэтому особо и не знала о скандалах вокруг ее имени. Она была уверена, что не получит никакой награды. Быть может, только если приз зрительских симпатий. На всякий случай с преподавателем она подготовила речь на латышском языке.

«Вы самоубийцы. Зачем вы это сделали? Вас же сейчас закатают, сровняют с землей. Это неслыханное решение», - вспоминает она свои слова, адресованные после церемонии членам жюри. На что ей ответили, что награды выдают исключительно за театральные заслуги, а не за политические. «С точки зрения жюри это был очень смелый поступок», - резюмирует актриса.

После на Чулпан Хаматову обрушилась волна хейта - не только со стороны России, но и в Латвии. Она подчеркивает, что про нее сочиняется множество небылиц, как, например, история с рестораном Čemodāns, откуда актрису якобы выгнали:

«Я никогда не была в этом ресторане. Я никогда в жизни себе не позволю повысить голос, орать. Тем более бить посуду. Когда писали эту заметку, я уже владела латышским языком на том уровне, чтобы самостоятельно заказать себе блюдо».

Чулпан Хаматова стала учить латышский язык сразу как приехала: «Он очень непохож на русский язык, но из-за этой близости к границам... Например, у них есть слово "настоящий" - īsts или "настоящая" - īsta, а у нас есть слово "истина"».

Актриса хотела учить латышский, чтобы понимать общество, в котором живет. Она указала, что «латышскоговорящая Латвия» и «русскоговорящая Латвия» - это два разных пузыря, которые не пересекаются.

«Я все понимаю, что я говорю, но я учу наизусть. Я всегда учу наизусть, даже на русском языке», - говорит Чулпан о спектакле «Страна глухонемых». Она заметила, что это было интересно: «Это был настоящий актерский вызов».

Интервью записано во Франции, о своем возвращении актриса говорит:

«Сейчас я возвращаюсь домой - в Латвию. Сейчас я уже спокойно об этом говорю. Как это долго продлится - я не знаю».

Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой