СМОТРИТЕ ⟩ В Турции мужчина «подменял» жену во время работы на сайте для взрослых

Так, жительница Измира по настоянию своего мужа длительное время работала на сайте для взрослых. Впоследствии она устала и решила покончить с таким заработком, а заодно с такой семейной жизнью и подала на развод.

Благоверный решил не терять клиентов жены, поэтому начал выполнять ее обязанности. Он одевался в чулки и дефилировал перед камерами пользователей сайта.

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Когда те заподозрили неладное, обратились к админам с жалобой.

«Он ходил в колготках, но не показывал своего лица. Когда у модераторов сайта возникали подозрения и они спрашивали: "Вы мужчина?" Он заставлял меня отвечать по телефону во время этих проверок», - заявила судье женщина.