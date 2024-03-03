СМОТРИТЕ ⟩ В Турции мужчина «подменял» жену во время работы на сайте для взрослых

В Турции в городе Измир местный житель «трудоустроил» свою жену на сайт знакомств. Впоследствии женщине надоело и она решила уволиться, а муж начал работать вместо жены. Об этом пишет Фокус, ссылаясь на телеграм-канал Türkiye Hukuk.
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Так, жительница Измира по настоянию своего мужа длительное время работала на сайте для взрослых. Впоследствии она устала и решила покончить с таким заработком, а заодно с такой семейной жизнью и подала на развод.
Благоверный решил не терять клиентов жены, поэтому начал выполнять ее обязанности. Он одевался в чулки и дефилировал перед камерами пользователей сайта.
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Когда те заподозрили неладное, обратились к админам с жалобой.
«Он ходил в колготках, но не показывал своего лица. Когда у модераторов сайта возникали подозрения и они спрашивали: "Вы мужчина?" Он заставлял меня отвечать по телефону во время этих проверок», - заявила судье женщина.