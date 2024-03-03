Пользователи Сети обсуждают скандальное признание Брэдли Купера о воспитании 6-летней дочки

Сейчас актер по-настоящему привязан к девочке и, по собственным словам, все время старается стать лучше, чтобы «нанести как можно меньше вреда дочери». Правда, с последним утверждением оказались не согласны пользователи Сети, которые жестко раскритиковали еще одно заявление, сделанное во время этого интервью.

49-летний актер рассказал, что в детстве его отец всегда ходил дома голышом, а потому сейчас у него тоже очень непринужденный подход к наготе при своей 6-летней дочке.

«Я всегда был таким. Не с мамой, а с папой. Мой отец всегда ходил голым, я всегда принимал с ним душ. Мне совершенно комфортно быть обнаженным. Моя спальня, ванна, туалет и кровать находятся в одной комнате. Дверей нет... Просто поднимаешься по лестнице, и это один этаж», - поведал Брэдли.

Ведущий уточнил: «Ты считаешь, что твоей дочери все равно?». «Да, абсолютно. Мы разговариваем, когда я сижу на толчке, а она лежит в ванне - это обычное дело», - последовал ответ от Купера.

Пользователи Сети смелые откровения актера совсем не оценили. «Неважно, насколько вам комфортно в собственном теле, ходить голым перед семьей - это ненормально», «Это неприлично и то, что он голливудский актер, не делает это нормальным. Лее из-за него понадобится психотерапия».

«Позвоните в службу защиты детей, ни одному ребенку не нужно видеть гениталии своих родителей 24/7. Можно понять, если это произошло случайно, но не на постоянной основе», «Это нормально, только когда ты живешь один, но совершенно неуместно, когда рядом маленькая дочь», - обсуждают читатели Daily Mail.

Некоторых больше оскорбил даже не сам факт наготы, а то, что Купер открыто рассказал об этом на подкасте. «Есть определенные аспекты жизни каждого человека, которые не должны становиться достоянием общественности», «Этому человеку действительно пора перестать давать интервью», «Это новая норма среди знаменитостей? Зачем таким делиться вообще? Держите это при себе!»