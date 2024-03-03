ПОЦЕЛОВАННЫЕ БОГОМ ⟩ Глоба назвал два знака Зодиака, которые получат судьбоносную весточку уже в начале марта

Для представителей знака Девы наступает время самоанализа. Не нужно бояться этого процесса - сейчас самое подходящее время для этого. В вашей жизни, возможно, царит хаос, и пришло время упорядочить все по полочкам. Если вы чувствуете усталость, общение с близкими людьми поможет вам справиться с этим. Не откладывайте встречи, ведь именно на них вы сможете получить важные подсказки и советы.