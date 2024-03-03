ФОТО ⟩ «Ушел в отрыв»: принц Уильям веселится в баре, пока Кейт Миддлтон не может встать с постели

Главная загадка в Лондоне на сегодня: что же происходит с Кейт Миддлтон. Напомним, 16 января стало известно, что она перенесла некую полостную операцию. Позже журналисты выяснили, что в больнице она провела целых 2 недели. Затем ее выписали, но по официальным сообщениям, она будет восстанавливаться, как минимум, до Пасхи.

И все. Дворец не давал никакой официальной информации о состоянии Кейт. Между тем, испанская журналистка, которая ранее проводила независимое расследование о гибели принцессы Дианы, процитировала в эфире одного из телеканалов информацию от проверенного источника в королевском дворце. Согласно ей, Миддлтон находится коме из-за неудачно проведенной операции, пишет WDay.

Многие поверили в это. Другие слухи тоже не лишены почвы: говорят, что Кейт переживает нервный срыв и находится в психиатрической клинике. Есть и еще одно мнение: Уэльские разводятся, поэтому жену Уильяма постепенно «выводят» из семьи.

После того, как количество домыслов превзошло все возможные пределы, дворец, наконец, выступил с заявлением. Правда, лучше бы представители королевской семьи этого не делали - им явно нужно сменить пиар-менеджера.

Все, что они смогли сказать: «В январе Кенсингтонский дворец разъяснил сроки выздоровления принцессы, и мы будем предоставлять только существенные обновления. Это руководство остается в силе. Принцесса Уэльская продолжает чувствовать себя хорошо».

В то же время принц Уильям, который пару дней назад внезапно стал отказываться от посещения даже самых важных официальных мероприятий «по личным обстоятельствам», все же вышел в свет. И выход этот был неожиданным: Уильям в одиночку отправился в Северный Уэльс, в город Рексхэм, где зашел в паб The Turf и решил выпить пива.

Принц Уильям, 1 марта. Фото: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Формально Уильям там встретился с сотрудниками, членами местного сообщества и представителями благотворительных организаций. Но фото говорят сами за себя. А если вспомнить его поведение на церемонии BAFTA-2024, то версия с грядущим разводом становится все более правдоподобной. Вряд ли любящий муж вел бы себя так, если больная жена лежит дома.