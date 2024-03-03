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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Шумная вечеринка в честь дня рождения эстонских блогеров продолжалась до десяти утра

Геттер Трумси
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Кристина Пяртельпоэг и Марианн Трейманн.
Кристина Пяртельпоэг и Марианн Трейманн. Фото: Galina Deinega

Первого марта блогеры Кристина Пяртельпоэг и Марианн Трейманн (более известная как Mallukas) отпраздновали вместе свой день рождения. По словам Пяртельпоэг, бурная вечеринка продолжилась до раннего утра.

Блогер Кристина Пяртельпоэг в субботу, 2 марта, отметила свое 30-летие, но празднование прошло еще за день до этого. Чтобы сделать торжество еще более запоминающимся, Пяртельпоэг и Марианн Трейманн, которая отметила свой день рождения 22 февраля, решили организовать вечеринку вместе.

Вечеринка в честь дня рождения ведущих подкаста Salajutud прошла в Viirelaiu saatkond (павильон для мероприятий). Гостей угощали разными блюдами: от суши до кексов. Музыкальное сопровождение обеспечивали DJ Sten ZeiderМадис Арро и Reminders.

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