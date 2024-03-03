ФОТО И ВИДЕО ⟩ Шумная вечеринка в честь дня рождения эстонских блогеров продолжалась до десяти утра

Блогер Кристина Пяртельпоэг в субботу, 2 марта, отметила свое 30-летие, но празднование прошло еще за день до этого. Чтобы сделать торжество еще более запоминающимся, Пяртельпоэг и Марианн Трейманн, которая отметила свой день рождения 22 февраля, решили организовать вечеринку вместе.