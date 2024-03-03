Певица Алла Борисовна опубликовала на своей странице в Instagram видео-обращение к своим поклонникам, пишет ТСН.
ВИДЕО ⟩ 74-летняя Алла Пугачева впервые за долгое время показала, как выглядит сейчас
В видео исполнительница прокомментировала слухи о том, что якобы впервые за 16 лет увидел свет ее новый альбом. И что в пластинку будто вошли композиции, которые артистка спела на концерте в 2019 году. В видеообращении Пугачева опровергла информацию о том, что выпустила новый альбом:
«Я последняя узнала, скорее всего, что вышел альбом P.S. Мне приятно, спасибо большое. Хороший подарок к юбилею. Ну а я могу подарить к юбилею только новые песни. Ждите мои любимые поклонники, только ради вас», - сказала в видео Пугачева.
Отметим, что уже 15 апреля Алла Пугачева отпразднует 75-летие.