ВИДЕО ⟩ 74-летняя Алла Пугачева впервые за долгое время показала, как выглядит сейчас

В видео исполнительница прокомментировала слухи о том, что якобы впервые за 16 лет увидел свет ее новый альбом. И что в пластинку будто вошли композиции, которые артистка спела на концерте в 2019 году. В видеообращении Пугачева опровергла информацию о том, что выпустила новый альбом: