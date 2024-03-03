«ДОСТОЙНЫ ВНИМАНИЯ!» ⟩ Смотрите, как в Таллинне проходит первый в Эстонии фестиваль армянских вин

При входе гостей сразу встречает главная изюминка вечера - армянские вина. Как рассказал Арман Киракосян, профессиональный сомелье из Армении, на мероприятии есть возможность ознакомиться с пятью представителями семейного бизнеса или бутиковых виноделен: Zoé, Keush, Stork, Tus, Tushpa и Krya. Эти производители открывают миру уникальность армянского терруара, аутентичность местных эндемических сортов и превосходный потенциал неизведанного высокогорного региона.

«Виноделие должно быть дорогим хобби, иначе пострадает качество!» - сказал Киракосян.

«Армянское вино пока что неактуально во всем мире, но благодаря таким мероприятиям мы хотим прийти к тому, чтобы люди понимали: у той страны, у которой получается очень хорошо коньяк (а он делается из винограда), может получиться классное вино!» - объясняет он.

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Лия Конд, приготовившая нежные блюда из баклажана, призналась, что на готовку у нее ушло много времени. «Это очень кропотливый труд, баклажаны - это самый неблагодарный продукт. Я готовила с любовью, и мне приятно было услышать, что всем очень понравились блюда!» - говорит она.

«Армянские традиции настолько глубоки, здесь имеет значение твое происхождение, твой род. Мои предки тысячи лет жили в Тбилиси, когда-то их Давид Строитель привез туда из Армении. Но, несмотря на это, они сохранили свою фамилию, свою идентичность, свою историю. И до сегодняшнего дня я сорок лет живу в Эстонии, мы чтим обычаи, традиции армянского народа», - поделилась своей историей Конд.

О чем еще нам рассказали на фестивале армянских вин, смотрите в видео!