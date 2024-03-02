«Ты всегда был и навсегда останешься моим героем». Дарья Навальная попрощалась с отцом

Папа, ты был примером для многих по всему миру. Твой оптимизм и заразительная, искренняя улыбка. Твое любопытство и тяга к новым знаниям. Твоя поразительная способность находить общий язык с каждым. Остроумие. Чувство юмора. Стойкость. Умение подобрать слова в нужный момент (или шутку, чтобы расслабить всех в тяжелой ситуации). Твоя доброта. Вера в добро, в себя, в людей. Ты с детства меня учил жить по принципам. Жить достойно. Ты отдал свою жизнь за меня, за маму, за Захара, за Россию, и я тебе обещаю, что я проживу свою жизнь так, как ты меня учил, чтобы ты мной гордился, а главное - с такой же яркой улыбкой на лице.