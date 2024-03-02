Супруга английского футболиста Дэвид Бекхэма дизайнер Виктория на Неделе моды в Париже появилась на костылях. Об этом сообщает KP со ссылкой на Daily Mail.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Виктория Бекхэм вышла на подиум Недели моды в Париже на костылях
Показ дизайнера также едва не сорвала пара активистов организации PETA. Негодующие вышли на подиум и размахивая плакатами с надписями «Да здравствует веганская кожа» и «Животные - не ткань», протестовали против того, чтобы в разработке коллекций бренд использовал кожу животных.
Накануне Дэвид Бекхэм рассказал в сторис Instagram, что его жена сломала ногу во время тренировки. «Очевидно, небольшой происшествие моей жены в спортзале оказалось чистым переломом», - написал экс-футболист.