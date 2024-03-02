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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Виктория Бекхэм вышла на подиум Недели моды в Париже на костылях

Limon.ee
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Виктория Бекхэм.
Виктория Бекхэм. Фото: VICTOR AUBRY/SIPA/VICTOR AUBRY/SIPA

Супруга английского футболиста Дэвид Бекхэма дизайнер Виктория на Неделе моды в Париже появилась на костылях. Об этом сообщает KP со ссылкой на Daily Mail.

Показ дизайнера также едва не сорвала пара активистов организации PETA. Негодующие вышли на подиум и размахивая плакатами с надписями «Да здравствует веганская кожа» и «Животные - не ткань», протестовали против того, чтобы в разработке коллекций бренд использовал кожу животных.

Активисты на показе дизайнера.
Активисты на показе дизайнера. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com

Накануне Дэвид Бекхэм рассказал в сторис Instagram, что его жена сломала ногу во время тренировки. «Очевидно, небольшой происшествие моей жены в спортзале оказалось чистым переломом», - написал экс-футболист.

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