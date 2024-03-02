ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Виктория Бекхэм вышла на подиум Недели моды в Париже на костылях

Показ дизайнера также едва не сорвала пара активистов организации PETA. Негодующие вышли на подиум и размахивая плакатами с надписями «Да здравствует веганская кожа» и «Животные - не ткань», протестовали против того, чтобы в разработке коллекций бренд использовал кожу животных.