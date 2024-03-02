Дизайнер интерьеров и икона моды Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет. Информацию о смерти подтвердила семья модели в ее Instagram. По данным The New York Times Апфель не стало в пятницу, 1 марта, в ее доме в Палм-Бич, штат Флорида.
Умерла 102-летняя икона моды Айрис Апфель
Звезда соцсетей родилась в Квинсе в 1921 году и была единственным ребенком в семье. Она очень любила красивые и яркие вещи. Свою первую покупку совершила в 11 лет, когда мать дала ей 25 долларов, чтобы купить платье на Пасху. С 1950 года занималась текстильным бизнесом, но стала известна только полвека спустя. В 2005 году ее собственная коллекция одежды и бижутерии выставлялась в Институте костюма в Метрополитен-музее. Глянец назвал Айрис «иконой моды», пишет KP.
В 90-е годы Айрис стала лицом рекламной кампании Kate Spade, создала собственную линию макияжа с MAC Cosmetics и разработала коллекцию аксессуаров, одежды и мебели для Home Shopping Network.
Апфель никогда не уходила на пенсию и считала это «участью хуже смерти». Она успела засветиться в модных журналах, включая Vogue Italia и Dazed & Confused. В 2019 году агентство IMG, сотрудничавшее Карли Клосс, Джоан Смоллс, Крисси Тайген, Беллой и Джиджи Хадид, предложило ей модельный контракт в возрасте 97 лет. Это сделало ее самой возрастной моделью в мире.
Айрис Апфель с 1948 года была замужем за Карлом Апфелем, с которым вместе основала компанию Old World Weavers, работающую с антиквариатом. Супруг дизайнера скончался в 2015 году, не дожив 28 дней до своего 101-летия.
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