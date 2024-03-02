Спустя 16 лет голливудский режиссер раскрыл подробности смерти Хита Леджера

«Отец и парень, который был ему ближе всех в профессиональной жизни, они были там с телом, и наш сценарий лежал с ним в постели, а книга Гладуэлла рядом на тумбочке. Я думаю, мой номер был в сценарии, как и написано. Эти ребята, как вы понимаете, в шоке и набрали этот номер, и я не знаю почему», - вспоминает Гэган .

«Я нахожусь в аэропорту с женой, просто еду из одного места в другое, и я буквально просто теряю сознание, чего со мной никогда не случалось ни до, ни после. Мои ноги ушли из-под меня. Я просто буквально сел, потому что подумал: «Что?» На самом деле я ни в коем случае не должен был быть участником этих эмоций, того, через что они прошли, и, тем не менее, как человек или как человек, которому просто не все равно, я просто был там, и я слушал, а моя жена смотрела на меня. Я помню ее лицо и просто потерял дар речи. Я просто слушал, слушал и слушал. Это было просто очень, очень грустно», - продолжил Стивен.