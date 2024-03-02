58-летний американский режиссер Стивен Гэган спустя 16 лет после смерти австралийского актера Хита Леджера рассказал о звонке отца покойной звезды 22 января 2008 года, день, когда не стало Хита. Об этом он рассказал в подкасте Малкольма Гладуэлла «История ревизионистов: ад развития», посвященному проектам, которые так и не вышли на экран. Стивен говорил о фильме «Мигание», работа над которым сорвалась по причине смерти 28-летнего Леджера, пишет Фокус.
Спустя 16 лет голливудский режиссер раскрыл подробности смерти Хита Леджера
Актера нашли мертвым в его квартире в Нью-Йорке, и позже эксперты установили, что он умер от случайной передозировки лекарственными препаратами. По словам режиссера, на момент обнаружения у Хита была копия сценария его нового фильма, а рядом на тумбочке лежала одна из книг Малкольма Гладуэлла.
Сценарист рассказал, как отец Хита Ким, которого он никогда не встречал, увидел в сценарии его номер телефона и позвонил ему после прибытия на место происшествия в момент шока и горя.
«Отец и парень, который был ему ближе всех в профессиональной жизни, они были там с телом, и наш сценарий лежал с ним в постели, а книга Гладуэлла рядом на тумбочке. Я думаю, мой номер был в сценарии, как и написано. Эти ребята, как вы понимаете, в шоке и набрали этот номер, и я не знаю почему», - вспоминает Гэган.
Режиссер, узнав о смерти актера испытал глубокий шок, услышав об этом.
«Я нахожусь в аэропорту с женой, просто еду из одного места в другое, и я буквально просто теряю сознание, чего со мной никогда не случалось ни до, ни после. Мои ноги ушли из-под меня. Я просто буквально сел, потому что подумал: «Что?» На самом деле я ни в коем случае не должен был быть участником этих эмоций, того, через что они прошли, и, тем не менее, как человек или как человек, которому просто не все равно, я просто был там, и я слушал, а моя жена смотрела на меня. Я помню ее лицо и просто потерял дар речи. Я просто слушал, слушал и слушал. Это было просто очень, очень грустно», - продолжил Стивен.
Режиссер признается, что у него с Хитом была «действительно особая связь», и они планировали плотно поработать:
«Я встретил Хита Леджера и сразу же стал с ним очень, очень близок. У меня была с ним настоящая связь, которая была необычной и особенной для меня. У меня было такое чувство, что я люблю этого парня и собираюсь снять с ним несколько фильмов. А потом мне позвонили».
Узнав о смерти Хита, Гэган решил свернуть проект «Мигание», поскольку никого больше не мог видеть в главной роли. Раньше он присматривался к Леонардо Ди Каприо на главную роль, но после встречи с Хитом не хотел снимать других актеров.
Гэган прославился своими картинами «Дулиттл» 2020 года, «Золото» 2016 года и «Сириана» 2005 года, а также написанием сценария к фильму Стивена Содерберга «Трафик».