«Мужчина хотел купить рецептурные лекарства, которые, очевидно, были ему крайне необходимы, но продавец все равно с подозрением отнесся к тому, чтобы принять деньги», - сказала она. Элерин Тетсманн, веб-констебль из Вильяндимаа, рассказала, как подозрительная банкнота привлекла ее внимание в аптеке. «Я попросила фармацевта не совершать сделку с сомнительной купюрой». Об это пишет Elu24.
Для подписчиков
Пожилой мужчина, пытающийся расплатиться в одной из аптек Эстонии странной купюрой, привлек внимание сотрудника полиции
Элерин Тетсманн, веб-констебль из Вильяндимаа, поделилась в социальных сетях тем, как в пятницу она заметила странную ситуацию в аптеке Пухья. «В аптеке было несколько местных жителей, покупавших лекарства для себя, в том числе пожилой русскоговорящий мужчина», - рассказывает Тетсманн, добавляя, что когда пришло время оплачивать счет, мужчина достал из кошелька странную купюру, похожую на 50 евро.