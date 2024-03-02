Пожилой мужчина, пытающийся расплатиться в одной из аптек Эстонии странной купюрой, привлек внимание сотрудника полиции

«Мужчина хотел купить рецептурные лекарства, которые, очевидно, были ему крайне необходимы, но продавец все равно с подозрением отнесся к тому, чтобы принять деньги», - сказала она. Элерин Тетсманн, веб-констебль из Вильяндимаа, рассказала, как подозрительная банкнота привлекла ее внимание в аптеке. «Я попросила фармацевта не совершать сделку с сомнительной купюрой». Об это пишет Elu24.