ФОТО ⟩ 58-летняя Элизабет Херли поразила поклонников стройной фигурой в латексном купальнике

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фотографий. На одном снимке Лиз изображена с руками, продетыми через гимнастические обручи, а на другом черно-белом фото она показана крупным планом под дождем. «Счастливого 50-го выпуска @thepopmag», - подписала публикацию Херли.

Многие из ее 2,9 миллионов ее подписчиков с восторгом отреагировать на потрясающие фотографии. Один человек написал: «Вы меня поразили… просто потрясающе», а второй фанат отметил: «Фото 2 просто феноменально артистично, Мисс а-ля Херли!». Третий прокомментировал: «Все еще самая красивая женщина на планете», а четвертый написал: «Самая красивая женщина, которая когда-либо жила!».