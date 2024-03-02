Знаменитая британская актриса, модель и продюсер Элизабет Херли привела своих поклонников в восторг, продемонстрировав подтянутую фигуру в черном латексном купальнике во время фотосессии для модного журнала. Она еще раз доказала, что возраст - это всего лишь цифра, пишет Фокус.
ФОТО ⟩ 58-летняя Элизабет Херли поразила поклонников стройной фигурой в латексном купальнике
На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фотографий. На одном снимке Лиз изображена с руками, продетыми через гимнастические обручи, а на другом черно-белом фото она показана крупным планом под дождем. «Счастливого 50-го выпуска @thepopmag», - подписала публикацию Херли.
Многие из ее 2,9 миллионов ее подписчиков с восторгом отреагировать на потрясающие фотографии. Один человек написал: «Вы меня поразили… просто потрясающе», а второй фанат отметил: «Фото 2 просто феноменально артистично, Мисс а-ля Херли!». Третий прокомментировал: «Все еще самая красивая женщина на планете», а четвертый написал: «Самая красивая женщина, которая когда-либо жила!».
Известно, что недавно актриса вернулась из отпуска в Австрии. Лиз отдыхала в санатории, где прошла курс детоксикации.