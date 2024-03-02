Стала известна причина смерти бывшего возлюбленного Миддлтон

По данным The Telegraph, Кингстон покончил с собой в доме своих родителей в Котсуолдсе в прошлое воскресенье, рядом с его телом полиция нашла пистолет. Старший коронер Глостершира Кэти Скерретт рассказала, что Кингстон пообедал со своими родителями, прежде чем его отец вывел собак на прогулку. По возвращении Кингстона не было в доме.

27 февраля леди Габриэлла Кингстон, Мартин и Джилл Кингстон, Джоанна Коннолли и Эмма Мюррей опубликовали заявление о смерти Томаса Кингстона и назвали его «исключительным человеком, который осветил жизни всех, кто его знал». Представитель Букингемского дворца сказал, что короля и королеву проинформировали о случившемся и передают свои соболезнования.

Леди Габриэлла и Томас Кингстон связали себя узами брака в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 18 мая 2019 года. Ранее Кингстон встречался с младшей сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. Они расстались в 2011 году, но оставались близкими друзьями на протяжении многих лет. Кингстон и леди Габриэлла присутствовали на свадьбе Пиппы с Джеймсом Мэттьюзом в мае 2017 года.

В последний раз леди Габриэллу и Томаса Кингстона видели вместе на публике в День святого Валентина на мероприятии, посвящённом произведениям Уильяма Шекспира.

Леди Габриэлла занимает 56-е место в очереди на престол, но не является действующим членом королевской семьи. В 2020 году она выпустила две песни, чтобы собрать деньги на благотворительность. Томас Кингстон был директором компании Devonport Capital, которая специализируется на предоставлении финансирования различным компаниям. Выпускник Бристольского университета также работал в министерстве иностранных дел.