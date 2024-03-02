СМОТРИТЕ ⟩ Тина Кароль на домашнюю веб-камеру записала пикантное видео: «Сплошная эротика»

Кароль сняла видео в формате домашней веб-камеры. По словам певицы, песня акцентирует настроения весенней любви. Каждая фраза наполнена вызовом и страстью. В видео Кароль с макияжем, прической и в вечернем платье лежит дома на диване и соблазнительно поет в домашнюю веб-камеру.

В свою очередь поклонники Тины Кароль не стали скрывать, что эта песня вызвала у них много эмоций и даже желаний:

«Это вау! Такая сексуальная песня и сразу чувствуется, что под нее можно делать…», «Очень надеюсь, что адресат получил это видео без SMS и регистрации», «Сплошная любовь и эротика», «Бешеный соблазнительный трек».

Отметим, что продюсерами песни «З тобою» выступил молодой коллектив аранжировщиков, а автором музыки и текста является сама Тина. Ноты блюза и страстного вокала делают композицию очень узнаваемой и характерной.