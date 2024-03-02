«Может заменить короля»: стало известно, какова вероятность возвращения принца Гарри к обязанностям

Герцог Сассекский может быстро вернуться в королевскую семью, поскольку его отцу, который пережил в начале 2024 года операцию из-за увеличенной простаты, диагностировали рак. Теперь британский монарх практически не появляется на публике, а значительную часть обязанностей взяли на себя королева Камилла, принц Уильям, принцесса Анна и другие члены семьи.

«Король четко дал понять, что [Гарри] является частью его семьи и всегда будет частью его семьи, но что касается рабочей части, это будет то, что мы увидим только со временем», - рассказывает экс-дворецкий Грант Гаррольд.

«Вполне возможно, что учитывая последние события... он может попросить Гарри взять на себя другие обязанности», - добавляет он.

Гаррольд напомнил, что принц Гарри, хоть и не работающий член семьи, однако остается их частью и государственным советником, а это означает, что герцог Сассекский может вмешаться, когда его отец будет не в состоянии выполнять свои обязанности.

«Технически он может заменить короля. Если бы он до сих пор не был государственным советником, то это было бы совсем другое дело», - добавил бывший дворецкий.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский Уильям пытался заблокировать любые шансы на возвращение принца Гарри в королевскую семью, несмотря на то, что герцог Сассекский, как сообщается, выражал заинтересованность в частичном возвращении к исполнению обязанностей.