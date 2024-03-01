Звезда «Фабрики звезд-5» призналась, что ее дочь, которая жила с отцом в Таллинне, погибла

Аксинья Вержак приняла участие в шоу Яны Чуриковой, где артисты делятся воспоминаниями о съемках в проекте и дальнейшей жизни. Певица рассказала, что после распада группы «Нэцке» встретила первого мужа.

В браке у исполнительницы родилась дочь Василиса. Союз, впрочем, продержался недолго. Супруги развелись спустя пару лет совместной жизни. Первое время девочка оставалась с матерью, а когда ей исполнилось семь, захотела поехать к отцу за границу.

«Он женился на прекрасной русской девушке из Эстонии. У нее был сын от первого брака, потом у них появился совместный ребенок. И вот они с тремя детьми жили в отличных условиях, в центре Таллинна. Я приезжала к ним в гости раз в полгода…» - рассказывает певица.

В ходе беседы Вержак призналась, что пережила страшное горе - Василиса погибла, когда ей было 12 лет. Артистка с трудом продолжала говорить с ведущими шоу «Фабрика звезд с Яной Чу» и едва сдерживала слезы, вспоминания трагический день.

«Родители пришли ко мне… Он (бывший муж - прим.ред.) позвонил родителям и попросил, чтобы они мне это сказали… Они пришли на следующее утро и сказали: «Горе…» - разрыдалась Вержак.

Чурикова была шокирована рассказом собеседницы. Ведущая, как и многие, не знала, через что ей пришлось пройти. Аксинья никогда не упоминала о личном горе ранее. «Прости, пожалуйста…» - сказала Яна, обнимая певицу.

Исполнительница также сделала важное обращение к родителям: «Нужно обращаться к специалистам, если видите, что что-то с ребенком не так. Например, следы селфхарма, когда человек повреждает себя. Есть психологи, психиатры. Почему не воспользоваться? Если тем более ребенок сам просит отвести его к психиатру. Не нужно этим пренебрегать. Нужно слушать ребенка, оказывать ему максимальное внимание…»