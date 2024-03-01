Известный астролог Павел Глоба предсказал невероятную удачу представителям двух знаков Зодиака. Этим людям в начале марта обещают успех буквально во всех начинаниях, правда, для этого придется немного постараться.
Как по маслу: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, у которых получится абсолютно все в начале марта
Телец
Тельцы уже давно и упорно идут к своей цели и даже успели порядком устать. Глоба советует собрать силы в кулак и сделать последний рывок - сейчас все точно получится, только не сдавайтесь. Ошеломляющее везение ждет вас в сфере финансов, а еще в личной жизни. Тельцы-одиночки непременно познакомятся с человеком, который подарит им счастье.
Скорпион
В начале марта все задуманное может воплотиться в жизнь. Сбудутся и ваши заветные мечты в отношении противоположного пола. У тех, кто уже нашел свою пару, появится шанс узаконить отношения. Многие Скорпионы могут получить волнительное, но хорошее известие, касающееся их работы.