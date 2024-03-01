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Отец года? Мужчина наказал свою дочь, у которой слишком рано началась менструация

Трийн Пальмипуу
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Отец, должно быть, прогуливал уроки биологии.
Отец, должно быть, прогуливал уроки биологии. Фото: Shutterstock

Отец с непонятным мышлением считал, что менструация у его дочери началась в неподходящее время, и это, по его мнению, было достойно наказания, пишет Naine.

Хотя у большинства девочек менструация начинается примерно в 12 лет, само собой разумеется, что не существует «правильного» возраста, когда именно она должна начаться. Менструация начинается тогда, когда организм готов, и может наступить уже в восемь лет, а у некоторых она начинается уже в конце пубертатного периода.

Однако, похоже, один отец этого не знал - то ли он пропустил важные уроки биологии, то ли просто не понимает основ человеческой физиологии. В социально сети Quora он опубликовал пост, в котором попросил совета, но его вопрос встретили с большим возмущением.

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