Отец года? Мужчина наказал свою дочь, у которой слишком рано началась менструация

Хотя у большинства девочек менструация начинается примерно в 12 лет, само собой разумеется, что не существует «правильного» возраста, когда именно она должна начаться. Менструация начинается тогда, когда организм готов, и может наступить уже в восемь лет, а у некоторых она начинается уже в конце пубертатного периода.