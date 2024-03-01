Отец с непонятным мышлением считал, что менструация у его дочери началась в неподходящее время, и это, по его мнению, было достойно наказания, пишет Naine.
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Отец года? Мужчина наказал свою дочь, у которой слишком рано началась менструация
Хотя у большинства девочек менструация начинается примерно в 12 лет, само собой разумеется, что не существует «правильного» возраста, когда именно она должна начаться. Менструация начинается тогда, когда организм готов, и может наступить уже в восемь лет, а у некоторых она начинается уже в конце пубертатного периода.